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104 وظائف للرجال والنساء في الرياض عبر طاقات
من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية تعلن عن توفر (104) وظيفة في مدينة الرياض (للرجال والنساء) من حملة الثانوية برواتب أساسية تتراوح من (4,000 إلى 4,375) وعقود دائمة من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.
1- ممثل خدمة العملاء (عدد 4 – للنساء – براتب 4,375 بالإضافة إلى 500 بدل سماعة)
المتطلبات: الثانوية العامة أو ما يعادلها مع إجادة استخدام الحاسب الآلي ومستوى متوسط في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).
2- كاشير (عدد 100 – للرجال – براتب 4,000)
المتطلبات: الثانوية العامة أو ما يعادلها مع إجادة استخدام الحاسب الآلي ومستوى متوسط في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة)
تاريخ التقديم :-
متاح الآن حتى تاريخ 30 / 6 / 1441 هـ
رابط التقديم :-
1- للتقديم على وظائف (ممثل خدمة العملاء): اضغط هنا
2- للتقديم على وظائف (كاشير): اضغط هنا
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