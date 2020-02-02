2020-02-02

تعليم الأفلاج يعلن عن وظائف على لائحتي بند الأجور والمستخدمين

متابعات الخليج 365 - الأفلاج

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج عن وجود وظائف شاغرة للجنسين على لائحتي بند الأجور والمستخدمين.

ونوهت إدارة التعليم إلى أنها لن تنظر إلى طلبات سابقة قدمت ورقياً أو إلكترونياً قبل تاريخ هذا الإعلان وعلى المواطنين التقدم بطلب توظيف جديد.

وتضمنت الشروط للتقديم على الوظائف .

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- ألا يقل عمر المتقدم عن (20) عاماً .

3 – أن يكون لديه القدرة على شغل الوظائف حسب الأنظمة والتعليمات.

4 – أن يكون المتقدم من سكان محافظة الأفلاج .

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5- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

6 – ألا يكون المتقدم لديه سوابق لدى الجهات الأمنية.

7- أن يكون المتقدم لائقاً صحياً (فحص طبي).

8- أن يكون المتقدم سليم الحواس وعدم وجود أي إعاقة تمنعه عن العمل.

9- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

10 – أن يكون المتقدم مسجلاً في نظام (ساعد) في وزارة الخدمة المدنية.

يبدأ التقديم على الوظائف اعتباراً من الأحد 8/ 06 / 1441 هـ إلى 12 / 06 / 1441 هـ ولن يتم النظر في الطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ.

على أن يتم اعتماد إبلاغ المتقدمين المقبولين مبدئياً من خلال الرسائل النصية أو الاتصال على الأرقام المسجلة في طلب التوظيف علماً بأن الإدارة غير مسؤولة عن تغيير رقم الهاتف بعد فترة التقديم.

ودعت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج من لديه الرغبة من المواطنين في التقديم على تلك الوظائف بالتسجيل على الرابط (اضغط هنا).