المكتبة الرقمية السعودية تعلن توفر وظائف شاغرة للجنسين

2020-02-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المكتبة الرقمية السعودية عن توفر عدد من الفرص الوظيفية للرجال والنساء في مجالات تقنية المعلومات والمحتوى الرقمي والتسويق والاتصال والخدمات المشتركة والشؤون القانونية والموارد البشرية حسب الشروط العلمية والعملية الموضحة في تفاصيل كل وظيفة :

الوظائف :

• مكتب المشرف العام – 1 وظيفة

محرر

• المحتوى الرقمي – 8 وظائف

مدير إدارة المحتوى الرقمي

أخصائي تطوير استراتيجي

أخصائي جودة

أخصائي إدارة مشاريع

أخصائي النشر العلمي

أخصائي/ محلل بيانات

أخصائي علوم مكتبات

أخصائي نظم معلومات

• التسويق والاتصال – 3 وظائف

Advertisements

مدير إدارة التسويق والاتصال

أخصائي تسويق واتصال

مصمم جرافيك

• الخدمات المشتركة – 2 وظائف

مدير إدارة الخدمات المشتركة

أخصائي ميزانية

• الموارد البشرية – 3 وظائف

مدير إدارة الموارد البشرية

أخصائي موارد بشرية (عمليات)

أخصائي توظيف

• الشؤون القانونية – 3 وظائف

باحث قانوني

أخصائي عقود تجارية

أخصائي ملكية فكرية

• علماً بأن الشروط العامة للتقدم لهذه الفرص الوظيفية هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة المطلوبة للوظيفة أو ما يعادلها.

ألا يقل التقدير العام للمؤهل عن جيد جداً.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

أن تتوفر لدى المتقدم المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة للوظيفة.

• سيكون شغل الوظائف المعلن عنها متاحاً للراغبين بالعمل في المكتبة الرقمية السعودية وفق السبل التالية:

التعاقد بحسب نظام العمل السعودي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الانتقال الداخلي لمنسوبي وزارة التعليم في حال الحصول على الموافقات اللازمة.

الندب والإعارة من الجامعات بحسب اللوائح والأنظمة.

• وعلى الراغبين الذين تتوفر لديهم شروط شغل هذه الوظائف التقدم من خلال الرابط (اضغط هنا) خلال الفترة من 1441/06/07 هـ إلى 1441/06/28 هـ.