وظائف شاغرة للجنسين بتعليم الأفلاج

2020-02-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج عن وجود وظائف شاغرة للجنسين على لائحتي بند الأجور والمستخدمين، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يقل عمر المتقدم عن (20) عامًا.

– أن يكون لديه القدرة على شغل الوظائف حسب الأنظمة والتعليمات.

– أن يكون المتقدم من سكان محافظة الأفلاج.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

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– ألا يكون المتقدم لديه سوابق لدى الجهات الأمنية.

– أن يكون المتقدم لائقًا صحيًّا (فحص طبي).

– أن يكون المتقدم سليم الحواس وعدم وجود أي إعاقة تمنعه عن العمل.

– أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

– أن يكون المتقدم مسجلًا في نظام (ساعد) في وزارة الخدمة المدنية.

وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8/ 06/ 1441هـ، ويستمر إلى 12/ 06/ 1441هـ، داعية لمن لديه الرغبة من المواطنين في التقديم على تلك الوظائف بالتسجيل على الرابط التالي: (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







