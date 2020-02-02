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وظائف شاغرة للجنسين بتعليم الأفلاج
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج عن وجود وظائف شاغرة للجنسين على لائحتي بند الأجور والمستخدمين، وذلك وفق الشروط التالية:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– ألا يقل عمر المتقدم عن (20) عامًا.
– أن يكون لديه القدرة على شغل الوظائف حسب الأنظمة والتعليمات.
– أن يكون المتقدم من سكان محافظة الأفلاج.
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
– ألا يكون المتقدم لديه سوابق لدى الجهات الأمنية.
– أن يكون المتقدم لائقًا صحيًّا (فحص طبي).
– أن يكون المتقدم سليم الحواس وعدم وجود أي إعاقة تمنعه عن العمل.
– أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.
– أن يكون المتقدم مسجلًا في نظام (ساعد) في وزارة الخدمة المدنية.
وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8/ 06/ 1441هـ، ويستمر إلى 12/ 06/ 1441هـ، داعية لمن لديه الرغبة من المواطنين في التقديم على تلك الوظائف بالتسجيل على الرابط التالي: (هنا)
ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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