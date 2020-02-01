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وظائف هندسية وفنية شاغرة بالتصنيع الوطنية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. أخصائي أول- التدريب الفني (الجبيل): شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي الصلة.
. مشرف- الصيانة الكهربائية (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها.
. مدير- الصيانة (ينبع): درجة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 يناير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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