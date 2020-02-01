وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

2020-01-31

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن، ومستشفى القوات المسلحة بنجران، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مطور تطبيقات.

. أخصائي أمن سيبراني.

. مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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. أخصائي تمريض- الطب النووي.

. طبيب نائب أشعة.

. أخصائي مكافحة العدوى.

. منسق ضبط العدوى.

. منسق مكافحة العدوى.

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 30 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







