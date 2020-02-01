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وظائف للرجال والنساء بجمعية رعاية مرضى الدم بجازان

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2020-02-01

وظائف للرجال والنساء بجمعية رعاية مرضى الدم بجازان

متابعات الخليج 365 - جازان

أعلنت جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعلن عن توفر وظائف (للرجال والنساء)، للعمل بالمسميات التالية (مدير موارد مالية، وأخصائية اجتماعية، ومندوبة تسويق، ومسؤولة نشر الكتروني، ومُشرفة مشروع تثقيف المجتمع، ومُصمم فوتوشوب) ..

الوظائف المتوفرة :-
1- مدير موارد مالية.
2- أخصائية اجتماعية.
3- مندوبة تسويق.
4- مسؤولة نشر الكتروني.
5- مُشرفة مشروع تثقيف المجتمع.
6- مُصمم فوتوشوب (للجنسين).

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الشروط المطلوبة :-
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة الجنسية.
2- أن يكون المتقدم من سكان منطقة جازان.
3- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق، خدمة اجتماعية، الحاسب الآلي، العلوم الإدارية).
4- أن يكون المتقدم غير مسجل في التأمينات الاجتماعية.
5- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
6- أن تكون للمتقدم خبرة في نفس مجال الوظيفة المقدم عليها.

تاريخ التقديم :-
مُتاح الآن، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

رابط التقديم :- (اضغط هنا).

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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