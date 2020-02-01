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2020-01-31 وظائف شاغرة للمضيفين بالخطوط الجوية السعودية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح باب التقديم على وظائف “مضيف جوي/ مقصورة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض. Advertisements وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، ولا يشترط وجود خبرات سابقة. وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 فبراير 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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