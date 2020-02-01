وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 4 مدن

2020-01-31

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية وتدريبية وتعليمية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والطائف، والظهران، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير العمليات- برنامج المقاييس والمعايرة (الظهران).

. مدير دعم- إدارة وتنسيق وصيانة الطائرات (الطائف).

. مدير مركز العمليات اللوجستية المتكاملة (الطائف).

. فني إدارة البيانات (الطائف).

. فني تفتيش- التورنادو (الظهران).

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. فني هياكل وصيانة السفن (الجبيل).

. مشرف مناوب المحاكاة- الهوك (تبوك).

. مدرب أول علوم أكاديمية (الظهران).

. مدرب/ معلم علوم أكاديمية (الظهران).

. مدرب/ معلم رياضيات/ فيزياء (الظهران).

. مهندس- أنظمة القياس (الظهران).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







