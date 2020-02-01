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2020-01-31 وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى السيف القابضة متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة لها ومشاريعها القائمة في مدينة الرياض. وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مهندس أول المناقصات (للسعوديين). – موظف إداري. Advertisements – موظف توظيف (للسعوديين). – مدير ضمان ومراقبة الجودة. – مشرف مشروع. – كاتب إداري. وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 يناير 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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