وظائف شاغرة بفروع مركز أرامكو الطبي

2020-01-31

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية.

. ممرض أول- وحدة الرعاية الصحية السلوكية.

. أخصائي هندسة طبية.

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. أخصائي أول علم الأوبئة.

. مدير التمريض- وحدة العناية المركزة/ حديثي الولادة.

. أخصائي أمراض النساء والتوليد.

. فني أول تشخيص القلب والأوعية الدموية- معمل قسطرة القلب.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







