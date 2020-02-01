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2020-01-31 وظائف شاغرة للجنسين بمدينة الملك فهد الطبية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت مدينة الملك فهد الطبية- عضو التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض. وبيّنت المدينة الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – طبيب مقيم. – سكرتير تنفيذي (عدد وظيفتين/ للسعوديين). – أخصائي تصوير طبي. Advertisements – أخصائي مختبر ثانٍ. – اختصاصي مالي أول (للسعوديين). – مختص رعاية تنفسية ثانٍ. – أخصائي إسعاف وطوارئ. وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 فبراير 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا)







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