40 مليار دولار إيرادات مايكروسوفت في 3 أشهر

السبت 1 فبراير 2020

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحقيقها مبيعات وأرباح فصلية تفوق توقعات محللي وول ستريت، وذلك بفضل نمو عائدات الحوسبة السحابية أزور Azure وسط معركة ضارية مع وحدة أمازون السحابية.



وسجلت أكبر شركة برمجيات في العالم إيرادات بلغت 36.9 مليار دولار في الربع الثاني من عامها المالي 2020، مع صافي دخل قدره 11.6 مليار دولار، وذلك مقارنة بإيرادات قدرها 32.5 مليار دولار، وأرباح صافية قدرها 8.4 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2019. وفقًا لما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

وشهدت جميع المجموعات العاملة الثلاث في الشركة نموًا عامًا، حيث ارتفعت عائدات أزور Azure، المنافس الرئيسي لسحابة أمازون، بنسبة 62%، كما ارتفعت عائدات Surface ولينكدإن LinkedIn بنسبة 6% و24% على التوالي.

وقالت مايكروسوفت، إن إيرادات السحابة التجارية، وهي مزيج من أزور والإصدارات السحابية من البرمجيات مثل حزمة أوفيس، وصلت إلى 12.5 مليار دولار، بزيادة عن 9 مليارات دولار في العام السابق.

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وأدى تحول الشركة إلى السحابة إلى ارتفاع أسهمها بأكثر من 50% في العام الماضي، حيث حققت مكاسب ضد شركة السوق الرائدة أمازون، كما تتصدى للتهديدات التي تواجه برامجها الكلاسيكية من الداخلين الجدد مثل جوجل.

وحصلت مايكروسوفت في عام 2019 على 22% من سوق البنية التحتية للحوسبة السحابية، مقارنة بحصول أمازون على نسبة 45% وحصول جوجل على نسبة 5%.

وأعلنت وحدة السحابة الذكية التابعة للشركة، والتي تضم أزور، عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 27% إلى 11.9 مليار دولار في الربع، وحققت وحدة الإنتاجية والعمليات التجارية الخاصة بها، والتي تحتوي على شبكة LinkedIn الاجتماعية، إيرادات بلغت 11.8 مليار دولار.

وبلغت الإيرادات في الوحدة التي تحتوي على ويندوز 13.2 مليار دولار بزيادة بنسبة 2%، وتراجعت على مدار العام الماضي مبيعات ويندوز بسبب النقص في رقاقات الحاسب الشخصي من شركة إنتل، لكن شركة تصنيع الرقاقات قالت الأسبوع الماضي إنها خففت معظم مخاوف الإمدادات.