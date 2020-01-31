وظائف لحملة الدبلوم بـ الهيئة العامة للطيران المدني

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2020-01-31 بمسمى مدخل بيانات للعمل في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن وظائف (مدخل بيانات) لحملة الدبلوم، للعمل في مدينة الرياض، وفق التفاصيل التالية: المهارات: مهارة إدخال البيانات بشكل سريع. مهارة الاتصال الشفوي والكتابي. مهارة جمع المعلومات وإدارتها. مهارة العمل الجماعي والتعاون مع الآخرين. المهارات المطلوبة: القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المختلفة. القدرة على مراعاة الدقة في تعبئة البيانات الصادرة ومراعاة الوقت. القدرة على الدقة في أداء العمل واكتشاف الأخطاء. Advertisements القدرة على تذكر المعلومات الشفوية والمكتوبة. القدرة على تنفيذ التوجيهات والتعليمات. القدرة على تحمل ظروف العمل. القدرة على العمل تحت الضغط. إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة. المعرفة المطلوبة: المعرفة بالقوانين والأنظمة والسياسات الخاصة بالهيئة. المعرفة بالأنظمة والأساليب واللوائح ذات العلاقة بمجال العمل. المعرفة باختصاصات الوحدة التنظيمية. التعليم: دبلوم إدارة أعمال أو موارد بشرية أو إدارة عامة أو نظم معلومات أو نظم معلومات إدارية أو حاسب آلي.

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