وظائف بـ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بعدة تخصصات

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2020-01-31 للحاصلين على شهادة البكالوريوس فما فوق متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف في التخصصات التقنية والإدارية، للحاصلين على شهادة البكالوريوس فما فوق، وفقًا للتفاصيل التالية: الوظائف المطلوبة: 1.أخصائي التواصل العلمي: بكالوريوس في الاتصالات/ الإنجليزية/الإعلام. الخبرة 3 أعوام. المهام: تقديم خطط التواصل والوسائط المتعددة. 2. أخصائي التطوير التقني: Advertisements ماجستير في تخصصات العلوم/ الهندسة. الخبرة 3 أعوام. المهام: تحديد التقنيات الواعدة ودفع تطوير منتجات مبتكرة. 3.أخصائي نظم الأعمال:- بكالوريوس في علوم الحاسب/ نظم معلومات إدارية. الخبرة 5 أعوام. المهام: تنسيق التطبيقات وتنفيذ التحسينات على النظم الحالية. وأوضحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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