شكرا لقرائتكم غرفة الرياض تعلن عن 206 وظائف شاغرة للجنسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-31 بعدة تخصصات في القطاع الخاص متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت غرفة الرياض عن توفر عدد 206 وظائف شاغرة للجنسين في القطاع الخاص، وفق التفاصيل الموضحة أدناه. • وأوضحت غرفة الرياض، أن عدد الوظائف المطروحة لهذا الأسبوع 206 للجنسين: التاريخ: 2020/02/03

التوقيت: من 10:00 إلى 12:00

اسم المنشأة: شركة دكتور كيف القابضة

الجنس : ذكر

المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2020/02/03

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: شركة المأكولات السريعة (البيك)

الجنس : ذكر

المكان: غرفة الرياض

التاريخ: 2020/02/03

التوقيت: من 11:00 إلى 3:00

اسم المنشأة: شركة الغذاء اليومي مايسترو بيتزا

الجنس : أنثى

المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2020/02/04

التوقيت: من 10:00 إلى 1:00

اسم المنشأة: شركة تمر العربية التجارية Advertisements

الجنس : ذكر

المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2020/02/05

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: نسما للحراسات الأمنية

الجنس : أنثى

المكان: غرفة الرياض

التاريخ: 2020/02/05

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: فندق نوبو

الجنس : ذكر

المكان: غرفة الرياض

التاريخ: 2020/02/06

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: شركة أسواق التميمي

الجنس : ذكر

المكان: غرفة الرياض

التاريخ: 2020/02/06

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: فندق نو بو

الجنس : أنثى

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