وظائف

الصحة تعلن تفاصيل التقديم على وظائفها في 2020

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شكرا لقرائتكم الصحة تعلن تفاصيل التقديم على وظائفها في 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-30

في تخصص الطب البشري والتمريض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن بدء استقبال طلبات التوظيف في تخصص (الطب البشري – التمريض) طوال عام ٢٠٢٠م للسعوديين فقط.

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وأوضحت الصحة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه سيتم إعلان نتائج المرشحين بشكل شهري.

وقالت وزارة الصحة إن التقديم سيتم من خلال بوابة التوظيف بوزارة الصحة اعتبارًا من تاريخ ٢٠٢٠/٢/٢م عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).

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