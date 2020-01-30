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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى مجموعة عصام قباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات عصام خيري قباني، المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة للمجموعة في محافظة جدة.
وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير مالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.
– بائع معرض: شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
– موظف توظيف: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.
وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مارس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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