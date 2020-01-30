وظائف إدارية شاغرة بمستشفى قوى الأمن

2020-01-30

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني ثاني اتصالات: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الاتصالات، أو الشبكات).

– محلل نظم: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (الحاسب، وعلوم المعلومات).

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– مدير الأنظمة: شهادة الدبلوم في تخصص علوم الكمبيوتر، ويفضل درجة البكالوريوس.

– مهندس تقنية معلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإلكترونيات، الكمبيوتر، هندسة البرمجيات).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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