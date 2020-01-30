وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الصحة

2020-01-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح باب التقديم على وظائف أطباء وممرضين، على برنامج التشغيل الذاتي، من حملة درجة البكالوريوس في تخصصات: (طب عام، تمريض)، وذلك وفق الشروط التالية:

– وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

– الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل.

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– شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحًا لخريجي التخصصات المعلنة، طوال العام الجاري 2020م، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 فبراير 2020م، مشيرة إلى أنه سوف يتم إعلان أسماء المرشحين نهاية كل شهر ميلادي عبر بوابة التوظيف بالوزارة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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