وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الصحة

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للأطباء والممرضين على برنامج التشغيل الذاتي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح باب التقديم على وظائف أطباء وممرضين، على برنامج التشغيل الذاتي، من حملة درجة البكالوريوس في تخصصات: (طب عام، تمريض)، وذلك وفق الشروط التالية:
– وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
– الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل.
– شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحًا لخريجي التخصصات المعلنة، طوال العام الجاري 2020م، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 فبراير 2020م، مشيرة إلى أنه سوف يتم إعلان أسماء المرشحين نهاية كل شهر ميلادي عبر بوابة التوظيف بالوزارة.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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