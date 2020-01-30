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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة المراعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة المراعي، المتخصصة في تصنيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروعها في كل من الرياض، والخرج.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مدير الشحن (الرياض).
. مشرف ثاني المبيعات (للسعوديين/ الرياض).
. منسق الشحن (الرياض).
. مساعد مستودع- النقل والخدمات اللوجستية (للسعوديين/ الخرج).
. مدير العلامة التجارية (للسعوديين/ الرياض).
. أخصائي التسويق الرقمي (الرياض).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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