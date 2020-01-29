وظائف فنية وصحية شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

2020-01-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف فنية وصحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– طباخ (عدد 4 وظائف).

– ميكانيكي آلات (للسعوديين).

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– فني غلايات بخارية (عدد 3 وظائف للسعوديين).

– استشاري غدد صماء.

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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