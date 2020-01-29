شكرا لقرائتكم وظائف قيادية شاغرة بمشروع مدينة القدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-29 متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت إدارة مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة في العاصمة الرياض. وبيَّنت إدارة المدينة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – رئيس الضيافة. – رئيس شركات التشغيل العقاري. Advertisements – رئيس الرياضة والفعاليات. – مدير فريق البيانات والجرافيك. وأوضحت إدارة المدينة أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2020م. وأشارت إدارة المدينة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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