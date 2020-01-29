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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بدوام جزئي بمقر الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– ممثل حجز المطاعم (عدد وظيفتين).
– مساعد إدارة المخزون.
– مسؤول التقارير.
– مسؤول التنفيذ/ الإنجاز (عدد وظيفتين).
وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 فبراير يناير 2020م.
وأشارت الهيئة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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