رابط التقديم على وظيفة مرشد بحري بهيئة الموانئ

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2020-01-28 على المرتبة السادسة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن توفر وظائف شاغرة بمسمى “مرشد بحري للعمل على المرتبة السادسة”. شروط التقديم على الوظيفة : 1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. Advertisements 2- شهادة دبلوم إرشاد بحري تخصص (إرشاد بحري) 3- أن يكون اجتاز الاختبار الشامل للمؤسسة العامة للتعليم التقني والتدريب المهني.​ 4 – علماً بأن التقديم خلال الفترة من 3 / 6 / 1441 هـ حتى 5 / 6 / 1441 هـ للمزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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