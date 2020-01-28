وظائف أكاديمية لحملة البكالوريوس والماجستير بـ جامعة المجمعة

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2020-01-28 متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جامعة المجمعة عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية لحملة البكالوريوس والماجستير على وظيفة معيد. ولمعرفة التخصصات المطلوبة والتقديم عليها يمكن الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا). Advertisements وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح خلال الفترة من 1441/6/3 وحتى 1441/6/17 هـ. ولمزيد من التفاصيل الدخول من خلال الرابط التالي ( #جامعة_المجمعة تعلن عن عدد من الوظائف الأكاديمية لحملة البكالوريوس والماجستير على وظيفة معيد.

لمعرفة التخصصات المطلوبة والتقديم الدخول على الرابط : https://t.co/liMWpSNhfV

علماً بأن التقديم متاح خلال الفترة من 1441/6/3 وحتى 1441/6/17 . — جامعة المجمعة (@umajmaah) January 27, 2020 ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر





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