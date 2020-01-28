- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم 22 وظيفة في الرياض وجدة عبر طاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
من خلال برنامج تمھیر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة العربية للعود من خلال البوابة الوطنیة للعمل (طاقات) عن توفر (22) وظائف شاغرة ، من خلال برنامج (تمھیر) التدريب على رأس العمل ، للعمل في ( الرياض ، جدة ) وفق التالي :
• مسمى الوظيفة – (محاسب) – وظيفتان – الرياض
• الشروط العامة:
1 – سعودي الجنسیة / رجال .
2 – درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / محاسبة
3 – لا يشترط توفر الخبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنة
• الوصف الوظيفي : تخطيط أنشطة المحاسبة وتنفيذها، والحفاظ على السجلات المالية ومراجعتها، بما في ذلك معالجة الحسابات المدينة والحسابات الدائنة وكشوف الرواتب، والمساعدة في إعداد البيانات المالية.
• للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ( اضغط هنا ) .
• مسمى الوظيفة – بائع ( عام ) 20 وظيفة – جدة
• الشروط العامة:
1 – سعودي الجنسیة / رجال .
2 – المرحلة الثانوية أو ما يعادلها
3 – لا يشترط توفر الخبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنة
• الوصف الوظيفي : بيع مجموعة من السلع والخدمات للعملاء، وتوفير المعلومات المتعلقة بالمنتجات واستخداماتها وأسعارها، وتولي أمور الدفع وتلقي المدفوعات من العملاء.
• للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات (اضغط هنا ).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 22 وظيفة في الرياض وجدة عبر طاقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.