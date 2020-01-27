وظائف شاغرة بشركة موبايلي بالرياض وجدة

2020-01-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. المدير التنفيذي لتحسين شبكات التقنية (الرياض).

. أخصائي تحسين الشبكات (الرياض).

. أخصائي التصميم الأساسي (الرياض).

. المدير التنفيذي لإدارة الشكاوى (الرياض).

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. أخصائي تنفيذ شبكات الألياف (الرياض).

. المدير التنفيذي للمقترحات الدولية (الرياض).

. أخصائي تحسين الوصول- التصميم (جدة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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