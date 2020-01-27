وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 4 مدن

2020-01-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، والجبيل، وجازان.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس أول إنتاج- البولي إثيلين (الجبيل).

. منسق- خدمات العملاء والوثائق (الرياض).

. أخصائي أول- السلامة (الجبيل).

. مخطط- الصيانة (الجبيل).

. مهندس ميكانيكي- مشاريع الموقع (الجبيل).

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. فني ثالث- فرن الميكانيكية (جازان).

. مخطط الصيانة (جازان).

. مهندس ثالث- ميكانيكي (الجبيل).

. أخصائي ثاني- الأمن (الرياض).

. ممثل ثاني- المبيعات (الدمام).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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