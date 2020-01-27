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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة بمصرف الراجحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
للعمل في مدينة الرياض
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المصرف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف تحليل الأعمال.
– مشرف اختبار البرمجيات.
– مشرف تطوير تطبيقات الويب.
– مشرف تطوير الهواتف.
– مشرف تطوير الخدمات الإلكترونية.
– مشرف تطوير جافا والخدمات المصرفية.
وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 27 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 فبراير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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