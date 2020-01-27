وظائف

وظائف شاغرة للجنسين بشركة بترو رابغ

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين بشركة بترو رابغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-27

في عدد من التخصصات

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ)، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

Advertisements

. رئيس قسم دعم الهندسة الميكانيكية: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

. رئيس قسم أمن المعلومات- تقنية المعلومات (للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة مخاطر تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

تابعنا على 0bf9fca12f.jpg تواصل معنا على1e523994b2.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة للجنسين بشركة بترو رابغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا