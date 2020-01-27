وظائف شاغرة للجنسين بشركة بترو رابغ

2020-01-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ)، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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. رئيس قسم دعم الهندسة الميكانيكية: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

. رئيس قسم أمن المعلومات- تقنية المعلومات (للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة مخاطر تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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