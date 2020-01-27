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شكرا لقرائتكم وظائف للجنسين بـ الجامعة السعودية الإلكترونية على بند العقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ببرنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن حاجتها لشغل عدة وظائف على بند العقود لبرنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها (رجال-نساء) على النحو التالي:
الشروط العامة للوظائف:
المسميات الوظيفية والشروط الخاصة لكل وظيفة:
|المسمى الوظيفي
|الشروط الخاصة
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مصمم جرافيكس في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
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|مصمم تعليمي في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
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|مبرمج في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
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• وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة التقديم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة بالدخول على رابط التقديم (اضغط هنا)، والتقديم متاح الآن وينتهي يوم الخميس 05\06\1441هـ الموافق 30\01\2020م عند الساعة 12:00 ظهرًا.
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