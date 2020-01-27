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وظائف للجنسين بـ الجامعة السعودية الإلكترونية على بند العقود

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2020-01-27

ببرنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن حاجتها لشغل عدة وظائف على بند العقود لبرنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها (رجال-نساء) على النحو التالي:

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الشروط العامة للوظائف:

المسميات الوظيفية والشروط الخاصة لكل وظيفة:

​المسمى الوظيفي ​الشروط الخاصة

مصمم جرافيكس في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
  • يشترط في المتقدم أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: (الإعلام – تقنية المعلومات – إدارة نظم معلومات).
  • العمل على: illustrator adobe – indesign – photoshop – aftereffect
  • خبرة لا تقل عن سنة بنفس المجال.
​مصمم تعليمي في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
  • يشترط في المتقدم أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير في أحد التخصصات التالية: (تطوير مناهج وبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها – تقنيات التعليم).
  • إجادة تحليل وتصميم المحتوى.
  • تدقيق المحتوى.
  • كتابة السيناريوهات.
  • العمل على: Storyline – blackboard
  • خبرة لا تقل عن سنة بنفس المجال.
​مبرمج في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
  • يشترط في المتقدم أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: (حاسب آلي-علوم حاسب- تقنية معلومات).
  • إجادة لغات البرمجة (C/C++/java/python).
  • العمل على: Adobe illustrator – InDesign.
  • خبرة لا تقل عن سنة بنفس المجال.

• وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة التقديم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة بالدخول على رابط التقديم (اضغط هنا)، والتقديم متاح الآن وينتهي يوم الخميس 05\06\1441هـ الموافق 30\01\2020م عند الساعة 12:00 ظهرًا.

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