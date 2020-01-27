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شكرا لقرائتكم 140 وظيفة شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والأكاديمية والصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب.
وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى.
. محاضرة قبالة- معهد التمريض.
. أخصائي إحصاء.
. أخصائي تمريض- أطفال حديثي الولادة (عدد 45 وظيفة).
. قابلات- الطوارئ (عدد 3 وظائف).
. أخصائي تمريض- عيادة أمراض النساء والولادة (عدد وظيفتين).
. أخصائي تمريض- الولادة (عدد 20 وظيفة).
. أخصائي طب أسنان (عدد 5 وظائف للنساء).
. أخصائي تمريض- الطوارئ والحوادث (عدد 21 وظيفة).
. أخصائي تمريض- قبل الولادة (عدد 15 وظيفة للنساء).
. أخصائي تمريض- جناح أمراض النساء (عدد 13 وظيفة).
. أخصائي تمريض- جناح أمراض القلب والأوعية الدموية (عدد 5 وظائف).
. أخصائي تمريض- وحدة العناية المركزة للقلب (عدد 6 وظائف).
. أخصائي تمريض- جناح أمراض القلب النساء (عدد وظيفتين).
وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 فبراير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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