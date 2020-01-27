- 1/2
- 2/2
في متابعة مستمرة لعرض مختلف الوظائف لجميع المؤهلات و في مختلف التخصصات، نواصل اليوم عرض عدد من الوظائف الخالية بشركة السويسرية للملابس الجاهزة، بالعاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية الثالثة، و التي تعلن عن مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات من الجنسين، و توفر الشركة مواصلات و تأمينات و غيرها من المزايا، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-
وظائف الشركة السويسرية للملابس الجاهزة
- مطلوب عدد 20 مراقب جودة من الجنسين.
- مطلوب عدد 20 مهندس إنتاج، و يشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة إنتاج.
- مطلوب عدد 500 عامل إنتاج من الجنسين.
- مطلوب عدد 20 مشرف إنتاج من الجنسين.
- مطلوب عدد 15 عامل خدمات، و يشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة.
وظائف آخري:-
و للراغبين يشترط أن يتراوح السن للراغبين في شغل الوظائف من 18 إلى 40 سنة، وتوفر الشركة مواصلات، بالإضافة إلى سكن إداري و تأمينات اجتماعية و طبية، و لمن يرغب في شغل الوظائف يرجى الحضور على العنوان المذكور أعلاه، أو الاتصال بالشركة على الأرقام التالية :01228313263
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة : الشركة السويسرية للملابس الجاهزة تعلن عن وظائف خالية للجنسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.