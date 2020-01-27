وظائف شاغرة : الشركة السويسرية للملابس الجاهزة تعلن عن وظائف خالية للجنسين

في متابعة مستمرة لعرض مختلف الوظائف لجميع المؤهلات و في مختلف التخصصات، نواصل اليوم عرض عدد من الوظائف الخالية بشركة السويسرية للملابس الجاهزة، بالعاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية الثالثة، و التي تعلن عن مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات من الجنسين، و توفر الشركة مواصلات و تأمينات و غيرها من المزايا، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف الشركة السويسرية للملابس الجاهزة

مطلوب عدد 20 مراقب جودة من الجنسين. مطلوب عدد 20 مهندس إنتاج، و يشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة إنتاج. مطلوب عدد 500 عامل إنتاج من الجنسين. مطلوب عدد 20 مشرف إنتاج من الجنسين. مطلوب عدد 15 عامل خدمات، و يشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة.

وظائف آخري:-

و للراغبين يشترط أن يتراوح السن للراغبين في شغل الوظائف من 18 إلى 40 سنة، وتوفر الشركة مواصلات، بالإضافة إلى سكن إداري و تأمينات اجتماعية و طبية، و لمن يرغب في شغل الوظائف يرجى الحضور على العنوان المذكور أعلاه، أو الاتصال بالشركة على الأرقام التالية :01228313263