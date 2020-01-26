وظائف شاغرة لدى شركة موبايلي

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متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير قنوات تقنية المعلومات الرقمية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.
– مسؤول مشروعات وبرامج تحويل تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.
– أخصائي طلبات وتسليم تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، علوم الحاسب، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.
– مدير تنفيذي أول المقترحات الدولية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 فبراير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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