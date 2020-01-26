وظائف قيادية شاغرة بمشروع مدينة نيوم

2020-01-26

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وبيّنت إدارة المشروع، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير أول – المشاركة ونمط الحياة الصحية: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

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. مدير أول – تخطيط الأعمال والأداء: درجة الماجستير في تخصص ذي الصلة.

. مدير – هندسة الشبكات: درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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