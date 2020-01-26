وظائف شاغرة لدى الموانئ السعودية

2020-01-26

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، على مسمى “مرشد بحري”، بالمرتبة السادسة، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

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– شهادة دبلوم إرشاد بحري تخصص (إرشاد بحري)، على أن يكون اجتاز الاختبار الشامل للمؤسسة العامة للتعليم التقني والتدريب المهني.

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح خلال الفترة من تاريخ 1441/6/3هـ وحتى تاريخ 1441/6/5هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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