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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى الموانئ السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، على مسمى “مرشد بحري”، بالمرتبة السادسة، وذلك وفق الشروط التالية:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– شهادة دبلوم إرشاد بحري تخصص (إرشاد بحري)، على أن يكون اجتاز الاختبار الشامل للمؤسسة العامة للتعليم التقني والتدريب المهني.
وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح خلال الفترة من تاريخ 1441/6/3هـ وحتى تاريخ 1441/6/5هـ.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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