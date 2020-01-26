وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية في جدة

2020-01-26

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة الماجستير في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال، أو الاتصالات)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي تسويق أول.

– أخصائي تسويق رئيسي.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 فبراير 2020م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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