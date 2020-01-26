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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة بشركة المراعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة المراعي، المتخصصة في تصنيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروعها في محافظة الخرج.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. موظف موارد بشرية – الزراعة (الخرج): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).
. محلل وظيفي (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو أي مجال ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يناير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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