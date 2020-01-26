شكرا لقرائتكم وظائف إدارية بـ الهيئة العامة للصناعات العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-26 للعمل في مدينة الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن توفير وظائف إدارية شاغرة لأصحاب الخبرة، من أجل العمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى وظيفي (أخصائي التطوير التنظيمي، وسكرتير تنفيذي)، وفق التفاصيل الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة: 1- أخصائي التطوير التنظيمي: – درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية). – خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذي صلة (التطوير التنظيمي). 2- سكرتير تنفيذي: – درجة الدبلوم فما فوق في التخصصات الإدارية ذات صلة. – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال السكرتارية. – إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابةً). – إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصًا برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس). تاريخ التقديم :- Advertisements متاح من اليوم رابط التقديم :- 1- أخصائي التطوير التنظيمي: اضغط هنا 2- سكرتير تنفيذي : اضغط هنا تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية بـ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.