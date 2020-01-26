وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة الفرجاني ماركت لجميع المؤهلات

تعلن شركة الفرجاني هايبر ماركت ” 40 شارع الزيتون أمام شركة مياه مترو حدائق الزيتون” عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات، بمرتبات مجزية، ونتابع الآن عرض الوظائف المطلوبة كالتالي:- وظائف الفرجاني هايبر ماركت مطلوب عدد 40 كاشير مؤهل عالي أو فوق متوسط، براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 20 مدخل بيانات ويشترط مؤهل عالي، براتب 2200 جنية. مطلوب عدد 50 منسق ممرات، مؤهل متوسط، براتب يبدأ من 2200 جنية، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة. مطلوب عدد 20 بائع ، ويشترط مؤهل متوسط، براتب يبدأ من 2200 جنية، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة. مطلوب عدد 30 موظف امن، ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب 2100 جنية. مطلوب عدد 30 عامل مخازن، ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب 3000 جنية. مطلوب عدد 20 عامل نظافة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 50 سنة، براتب 2800 جنية. وظائف آخري:- وتوفر الشركة للراغبين تأمينات اجتماعية وطبية، والعمل في مواقع الشركة كالتالي ” الزيتون – عين شمس – النزهة – السلام – شبرا الخيمة – روض الفرج – فيصل – مصر الجديدة” ولمن يرغب يرجى الحضور على العنوان المذكور أعلاه، أو الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01100781116 – 01222777251

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