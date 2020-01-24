وظائف نسائية شاغرة في الكلية الجامعية بالقنفذة

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2020-01-25 متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت جامعة أم القرى، ممثلة بقسم اللغة العربية بالكلية الجامعية بمحافظة القنفذة (شطر الطالبات)، عن حاجته إلى عدد من المتعاونات للتدريس بالقسم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 1440/ 1441هـ، وذلك وفق التخصصات الآتية: – اللغويات. – الأدب. – البلاغة. Advertisements وأبرز القسم أن الشروط المطلوبة هي: . أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة الماجستير أو الدكتوراه في أحد التخصصات المذكورة أعلاه. . تكون الأولوية عند التساوي فيما تقدم للمتفرغة التي تسكن في القنفذة أو ضواحيها. ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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