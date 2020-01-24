وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمصفاة ساسرف

2020-01-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس رئيسي- القضاء على العيوب: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

. محلل- الموارد البشرية والتوظيف: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

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. مهندس تخطيط: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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