وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى أرامكو الطبي

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2020-01-24 متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء. وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . طبيب الأمراض العصبية. . طبيب الأمراض الجلدية. . أخصائي الاتصالات. . مستشار الأعمال- التخطيط. . مساعد منسق البرنامج- مدير التمريض. Advertisements . أخصائي عناية مركزة حديثي الولادة. . أخصائي تحسين جودة الرعاية الصحية. . ممرض أول- رعاية القلب/ معمل قسطرة. . أخصائي إدارة مخاطر الرعاية الصحية. وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يناير 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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