وظائف لدى جمعية الأبرار الخيرية بالطائف

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2020-01-24 يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية متابعات الخليج 365 - الطائف أعلنت جمعية الأبرار الخيرية بالطائف عن وظيفة شاغرة (موظف إداري)، وفق الشروط التالية: الشروط: 1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. 2 – التفرغ التامة للعمل بدوام كامل. 3 – أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس فما فوق. 4 – أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعًا. Advertisements 5 – يفضل من لديه خبرة في العمل الإداري سنتين على الأقل. 6 – يجيد التعامل مع الحاسب الآلي. 7 – يجيد التعامل مع وسائل التواصل. 8 – أن يكون من سكان محافظة الطائف. 9 – يفضل من لديه خبرة في العمل الخيري. 10 – اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح. • تفاصيل التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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