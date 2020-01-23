30 وظيفة شاغرة لدى دور للضيافة بالجبيل

2020-01-23

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة دور للضيافة، المتخصصة في مجال الضيافة وتطوير وإدارة المجتمعات السكنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وبفروع الفنادق والمنتجعات التابعة لها والمتعاقدة معها في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– سائق.

– مدير التسويق والاتصالات.

– موظف موارد بشرية.

– مدير خدمات مناوب.

– موظف خدمات الغسيل.

– مشرف المكتب الأمامي.

– مشرف علاقات الضيوف.

– مشرف الغسيل.

– أمين الصندوق.

– مراقب التكاليف.

– طاهي/ شيف حفلات.

– طاهي أطباق باردة.

– طاهي أطباق ساخنة.

– موظف الحجز.

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– مشرف مطعم.

– رئيس مطبخ الضيافة.

– موظف/ مشغل هاتف خدمات الضيوف.

– موظف خدمات الغرف.

– موظف خدمات مطبخ.

– موظف مرفق الترفيه.

– محاسب.

– مدقق الدخل.

– موظف استقبال الضيوف.

– موظف خدمات الضيافة.

– حارس المسبح.

– تنفيذي مبيعات.

– مدير المبيعات.

– طاهي أطباق مطبخ.

– مشرف التدبير المنزلي.

– موظف استقبال.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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