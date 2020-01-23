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2020-01-23 غرفة الشرقية تعلن عن وظائف للرجال والنساء بعدة تخصصات متابعات الخليج 365 - الشرقية أعلنت غرفة الشرقية عن توفير وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، بمسمى وظيفي “كاشير، بائع، أخصائي الخدمات اللوجستية، منسق مبيعات أنظمة أمنية، حاضنة، محصل”، عبر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف؛ من أجل العمل في محافظتي الدمام والخبر في الشركة العالمية للصناعات الحديثة وغيرها، وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه: Advertisements الوظائف الشاغرة: كاشير بائع أخصائي الخدمات اللوجستية. منسق مبيعات أنظمة أمنية. حاضنة. محصل. رابط التقديم: (اضغط هنا ). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر







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