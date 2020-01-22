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2020-01-22 وظائف بالمستشفى السعودي الألماني براتب 11 ألف ريال عبر بوابة العمل الوطنية طاقات متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن المستشفى السعودي الألماني عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء لمؤهلات تخصصات الفيزياء، من أجل العمل بمقر المستشفى في مدينة جدة، بمسمى وظيفي- عالم فيزياء طبية، وعالم فيزياء- وفق التفاصيل التالية: الوظائف الشاغرة: 1- عالم فيزياء طبية: – أن يكون سعودي الجنسية. – مرحلة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الفيزياء). – الراتب (11,500 ريال). 2- عالم فيزياء: – أن يكون سعودي الجنسية. Advertisements – مرحلة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الفيزياء). – الراتب (11,500 ريال). تاريخ التقديم: من اليوم 22/ 01/ 2020م حتى 22/ 03/ 2020م. رابط التقديم عبر البوابة الوطنية للعمل “طاقات”: 1- عالم فيزياء طبية: اضغط هنا 2- عالم فيزياء: اضغط هنا تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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