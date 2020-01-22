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2020-01-22 غرفة بيشة تعلن عن فرص وظيفية في مجال إدارة الفنادق متابعات الخليج 365 - بيشة دعت غرفة بيشة، بالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والضيافة بالباحة، الشباب للتسجيل في مجموعة من الوظائف في مجال إدارة الفنادق وفق التالي: الشروط: 1- سعودي الجنسية. 2- شهادة الثانوية العامة. 3- لم يسبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية. المميزات: 1- الحصول على الدبلوم السويسري الدولي. 2- مكافأة شهرية 3000 ريال خلال فترة التدريب. 3- شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. Advertisements 4- ابتعاث خارجي للمتفوقين تأمين طبي. 5- عقد عمل مباشر مع كبرى الشركات السياحية في المملكة. تاريخ التقديم: الخميس 28/ 5/ 1441هـ. المكان: مقر الغرفة. الوقت: الساعة 9:30 صباحًا. • تفاصيل أكثر من خلال هذا الرابط ( #غرفة_بيشه بالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والضيافة بالباحة تدعو الشباب للتسجيل في مجموعة من الوظائف في مجال إدارة الفنادق

📆الخميس 28/ 5/ 1441هـ

📍مقر الغرفة

🕒الساعة 9:30 صباحا pic.twitter.com/3UohPQbxDB — غرفة بيشة (@Bisha_cci) January 20, 2020 ). ). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر

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