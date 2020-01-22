15 وظيفة للرجال في طيران أديل

2020-01-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة طيران أديل، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر (15) وظيفة للرجال شاغرة، للعمل في الشركة في الرياض والدمام، بمسمى (طاقم طائرة Cabin Crew)، وفق الشروط التالية:

ملخص العمل:

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طاقم الطائرة مسؤول عن سلامة وراحة الركاب خلال الرحلة ولتقديم أعلى معايير الخدمة التي تساهم في تجربة مميزة للمسافرين بشكل عام.

المسؤوليات:

مسؤول عن السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة.

التأكد من توفر جميع منتجات البيع على متن الطائرة.

الحصول على رخصة طاقم الطائرة.

اتخاذ جميع المبادرات لمعالجة كل ما يتعلق بمقصورة الطائرة.

ضمان تحقيق وتجاوز أهداف المبيعات على متن الطائرة.

المساهمة في تقديم أعلى معايير الخدمة للمسافرين لتكون تجربة مميزة لهم.

المهارات والمؤهلات:

سعودي الجنسية (رجال).

شهادة الثانوية العامة.

الحد الأدنى للعمر 23 سنة، الحد الأقصى للعمر 29 سنة.

الحد الأدنى للطول 165 سم.

إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا. أي لغة إضافية تُعتبر ميزة إضافية.

شخصية لبقة والقدرة على العمل مع الآخرين.

خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات تعتبر ميزة إضافية.

صحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخن.

يجب أن يكون قادرًا على السباحة 50 مترًا بصفة فردية.

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